У Харкові деякі абоненти залишились без світла та газу через ракетний удар

Внаслідок ракетного удару у місті є проблеми з постачанням електроенергії та газом.
У Харкові станом на ранок 17 січня внаслідок нічного ракетного удару знеструмлено 43 побутових та вісім юридичних споживачів. Без газу – 170 абонентів.
Про це повідомляє Міненерго.
Там зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться, щойно енергетики отримають дозвіл від ДСНС.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетного удару РФ є жертва.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото наслідків ракетного удару по центру міста.
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