У Харкові деякі абоненти залишились без світла та газу через ракетний удар

Внаслідок ракетного удару у місті є проблеми з постачанням електроенергії та газом.

У Харкові станом на ранок 17 січня внаслідок нічного ракетного удару знеструмлено 43 побутових та вісім юридичних споживачів. Без газу – 170 абонентів.

Про це повідомляє Міненерго.

Там зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться, щойно енергетики отримають дозвіл від ДСНС.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетного удару РФ є жертва.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото наслідків ракетного удару по центру міста.

Читайте також провідні новини дня: