У Харкові достроково завершать опалювальний сезон через удари РФ по енергосистемі – подробиці

У Харкові виник дефіцит в енергосистемі через атаки окупантів.

У Харкові достроково завершать опалювальний сезон, щоб зменшити навантаження на енергосистему після масованих російських обстрілів. Відключати теплопостачання у місті почнуть вже від вівторка, 26 березня.

Про це заявив мер Ігор Терехов.

Він зазначив, що минулої пʼятниці, 22 березня, ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живився Харків.

Всі ці дні комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках. Відключати теплопостачання у місті почнуть від вівторка, 26 березня.

"І хоча частково їм уже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону.

Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян", - сказав Терехов.

Мер також додав, що потужностей для наземного електротранспорту поки не вистачає. Тому замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси.

"Сьогодні нам вдалося практично неможливе – запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом у 20 хвилин", - резюмував Ігор Терехов.

Нагадаємо, за даними "Укренерго", ситуація з відновленням електропостачання в Харкові може покращитися не раніше ніж за тиждень.

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