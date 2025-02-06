У Харкові дрон атакував житлову забудову у Салтівському районі: що відомо

Ворожий дрон атакував район щільної житлової забудови у Салтівському районі Харкова. Вибух стався біля дев'ятиповерхівки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На щастя, інформації щодо постраждалих на цю хвилину не надходило.

Як деталізував керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксували влучання БпЛА типу "Молнія" в фасад житлового будинку. Ще один такий дрон сили ППО збили годиною раніше у тому самому районі.

Раніше армія РФ вдарила безпілотником "Герань-2" по одному з найбільших ринків у Київському районі Харкова. Спалахнула пожежа, внаслідок якої згоріли торговельні ряди.

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