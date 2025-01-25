У Харкові дрон окупантів влучив у парковку біля будинку: що відомо

Російська армія, 25 січня, нанесла удар по Шевченківському району Харкова за допомогою ворожого БПлА типу "Молнія". Влучання відбулося на парковку біля будинку.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, влучання відбулося в землю, постраждалих немає.

"Пошкоджені авто, скління вікон багатоквартирного житлового будинку та фасад", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні. Противник атакував двома керованими авіаційними ракет Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61 ударним БпЛА типу "Shahed".

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