У Харкові готуються до провокацій російських окупантів перед Великоднем — Синєгубов

У Харкові готуються до провокацій російських окупантів перед Великоднем — Синєгубов

Голова Харківської ВЦА сумнівається у масованому наступі росіян на місто.

Голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов, зважаючи на оперативну обстановку станом на вечір, 19 квітня, висловив сумніви щодо спроб російських військ прорватися до Харкова.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "УП".

"Я переконаний, що масованої атаки на місто Харків зі спробою прориву не буде. Це якщо ми враховуємо ті сили і засоби, якими зараз [на момент інтерв'ю, записаного увечері 19 квітня] володіє ворог на півночі, на північно-східному напрямку", - зауважив Синєгубов.

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Він також висловив припущення, що ворог буде нарощувати свої військові спроможності на Ізюмському напрямку, тож вся активна фаза у нас буде проходити саме там.

“Паралельно, на жаль, будуть провокації по місту. Провокації щодо обстрілів мирного населення. Та можливі провокації у зв'язку з великодніми святами”, - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, наразі триває часткове блокування військами РФ міста Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста.

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