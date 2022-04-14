У Харкові готуються до штурму міста: волонтери вмовляють людей евакуюватись і рятують тварин із еко-парку

Та є в місті такі райони, куди вже і волонтери не приїздять через обстріли.

У Харкові російська артилерія обстріляла тракторний завод та кілька житлових масивів. За півтора місяці війни росіяни змусили виїхати з міста мешканців кількох районів, Але деякі жителі, попри постійні обстріли, вперто залишаються у своїх домівках -- вони живуть без газу, електрики, а подекуди й без харчів.

Про це йдеться в ТСН.

Після нічних обстрілів місто принишкло, лише будівельники метушаться біля Шевченка, мішки з піском розповзаються, їх треба зафіксувати. Тут і Святослав Вознюк, волонтер і уже легенда Салтівки. Він чи не єдиний, який відважується ходити фактично на передову, до розбитих багатоповерхівок, в яких і досі живуть люди. Він запасає воду із останнього тут джерела. Люди моляться на це джерело, водогін розбомбили у цьому районі кілька тижнів тому. «Люди із боліт воду набирають», - розповідає Святослав.

Також читайте Росіяни дорогі ракети і авіабомби витрачають у Волноваському районі на знищення сараїв і людських хат

По кількості зруйнованих будинків зрозуміло, ворог зовсім поряд. Здається у цих обгорілих багатоповерхівках давно нема жодної живої душі, але люди тут є, переконує Слава. Він шукає, записує адреси і носить їм продукти. В одному із підвалів, доприкладу, живуть четверо. Вони радо беруть допомогу. Зрештою Слава йде до крайніх будинків, а далі йти боїться навіть він. Там північна Салтівка, саме цей район російські війська найактивніше обстрілюють, власне вони тут зовсім поряд, кількасот метрів до кільцевої.

Вже під час обстрілу Слава біжить до 9-поверхівки, де мешкають два чоловіки, він вкотре просить їх виїхати звідси, під час розмови по вулиці зі свистом пролітає кілька сліпих куль, але ті вперто відмовляються, кажуть, будуть вдома до останнього, лише просять цигарок і трохи їжі.

Від початку війни з Харкова геть пішов кримінал. «В місті не вчинюються майже загальнокримінальні злочини і взагалі рівень злочинності впав майже до нуля», - каже начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Більшість людей ховається у метро. На кожній станції міста вже другий місяць живуть сотні людей. Сьогодні поліцейські привезли дітям морозиво, відомий хореограф вчить малечу танцювати брейк-данс. Хоч на кілька годин малі забувають, що на горі рвуться снаряди і там дуже страшно.

Як живуть люди у фронтовому Харкові під постійними обстрілами російських окупантів

Вже понад місяць Харків знаходиться у напівкільці – російські війська блокують місто зі Сходу. Але є ті, які попри обстріли, їдуть фактично за лінію фронту у тил до ворога, щоб вивезти звідти звірів. Це співробітники еко-парку Фельдмана. На 140 гектарах до війни там жило 5 тисяч тварин, та значну частину звірів вже вивезли. Та у парку залишилися ще верблюди, мавпи, багато птахів. Тварини сидять голодні та налякані. «Ще ходок 15-20 треба робити, а кожна ходка – це їхнє життя, життя людей, п’ятьох ми там уже залишили - 3 під час годування, з автоматів розстріляні, до того ж не мінами, а свідомо - з автоматів, двоє ще зникло безвісти», - розповідає власник еко-парку.

Сьогодні весь маєток Фельдмана – суцільний зоопарк, на футбольному полі пасуться кури, страуси, гірські кози. У басейні – всі водоплаваючі, у сауні – черепахи, в туалеті—хижачка. Ведмедя Хана та пару левів вантажать і відправляють в зоопарки України. Поки у Харкові війна, хоч вони залишатимуться у безпеці. А люди готуються до штурму міста.

Читайте також:

Підтримали дії Путіна: в Україні відкрили кримінальні справи проти трьох російських шахістів

"Переговори були плідними": Зеленський розповів про візит президентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії до Києва

Потрапили в полон на ЧАЕС: Україна веде перемовини про обмін 169 нацгвардійців