У Харкові гримлять вибухи: росіяни атакують місто

Сьогодні, 28 липня, в Харкові пролунали вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Місцева влада не повідомляла деталі.

Нагадаємо, під час повторного ракетного удару по промисловому об'єкту в Харкові вдень 24 липня росіяни застосували касетний "Іскандер".

Російські війська протягом 24 липня завдали серії ракетних ударів по Харкову. Були влучання і пошкодження житлових будинків, промислової будівлі, інфраструктурному об’єкта, офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності, автомобілів.