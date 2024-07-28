У Харкові гримлять вибухи: росіяни атакують місто

У місті неспокійно.
Сьогодні, 28 липня, в Харкові пролунали вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.
Місцева влада не повідомляла деталі.
Нагадаємо, під час повторного ракетного удару по промисловому об'єкту в Харкові вдень 24 липня росіяни застосували касетний "Іскандер".
Російські війська протягом 24 липня завдали серії ракетних ударів по Харкову. Були влучання і пошкодження житлових будинків, промислової будівлі, інфраструктурному об’єкта, офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності, автомобілів.
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