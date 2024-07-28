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У Харкові гримлять вибухи: росіяни атакують місто

У Харкові гримлять вибухи: росіяни атакують місто

Окупанти тероризують Харків / Фото: Associated Press

У місті неспокійно.

Сьогодні, 28 липня, в Харкові пролунали вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Місцева влада не повідомляла деталі.

Нагадаємо, під час повторного ракетного удару по промисловому об'єкту в Харкові вдень 24 липня росіяни застосували касетний "Іскандер".

Російські війська протягом 24 липня завдали серії ракетних ударів по Харкову. Були влучання і пошкодження житлових будинків, промислової будівлі, інфраструктурному об’єкта, офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності, автомобілів.

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