У Харкові лунають потужні вибухи: окупанти обстрілюють місто

Росія атакувала Харків пізно ввечері 2 листопада. Під час повітряної тривоги у місті прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Очільник області закликав харків'ян перебувати в укриттях, допоки не мине небезпека. Яку зброю використовує Росія проти мирного населення та які райони атакувала - Синєгубов не поінформував.

Перед цим вибухи пролунали у Кривому Розі та на околицях Запоріжжя, також повідомляють про звуки вибухів у Миколаєві та Нікополі.

Варто зазначати, що в Черкаській, Кіровоградській, Харківській та Луганській областях оголошена тривога. Зокрема, на Харківщині тривога лунає досить довго - майже 3 години.

Окупанти атакували українські міста

Ввечері 2 листопада у передмісті Запоріжжя під час тривоги прогриміли вибухи. Згодом в ОВА підтвердили інформацію про атаку РФ. У Запорізькій міській раді додали, що в області працює ППО. Також наголосили, що всі безпілотники, які летіли в напрямку Запоріжжя, знищено.

Також Росія вдарила дронами-камікадзе по Кривому Рогу. Ворожий безпілотник влучив в енергетичний об'єкт. Є значні пошкодження, внаслідок чого частина міста - без світла та води. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Мапа війни на 2 листопада: ситуація на Донбасі загострилася, росіяни активізували наступ

Читайте також: