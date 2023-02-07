У Харкові лунають вибухи: росіяни знову обстрілюють місто

Жителів Харкова закликають бути в укриттях.
У Харкові ввечері, 7 лютого, чути вибухи. Росіяни знову обстрілюють місто.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харківській області повітряну тривого оголосили о 22:58. Одразу після цього в місті чули звуки вибухів.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!", - написав Синєгубов.
Наразі невідомо, що обстрілюють росіяни. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, 5 лютого, близько 8 ранку, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу, зокрема і у Харкові. Згодом з'явилася інформація про ракетну атаку на місто. Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто двома ракетами С-300. Снаряди влучили по Київському району Харкова.
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