У Харкові місцевий зрадник заховав для окупантів з РФ запчастини для ремонту танків

У Харкові місцевий зрадник заховав для окупантів з РФ запчастини для ремонту танків

У Харкові СБУ викрила зрадника, який заховав для окупантів запчастини для ремонту техніки.

Спеслужба виявила сховок, у якому було 19 танкових двигунів та інші запчастини для ремонту бронетехніки, вартістю 1,5 млн доларів. Цього б вистачило, щоб відремонтувати половину танкового батальйону

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

61-річний житель Харкова домовився з працівниками місцевих підприємств ВПК, організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

"За інформацією СБУ, агрегати планувалося передати військам рф у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки Т-64. На українські танки такої компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни більшої потужності", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, в ніч проти 28 квітня російські військові завдали 50 авіаударів по Маріуполю. Загарбники скидали на місто заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Окрім цього застосовували ракети і гатили з артилерії.

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