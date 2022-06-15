У Харкові між обстрілами лагодять газові труби, які зрешетило осколками: коли чекати на газ

У Харкові між обстрілами лагодять газові труби, які зрешетило осколками: коли чекати на газ

Попри загрозу арт-обстрілів комунальники Харківщини активно відновлюють газопостачання багатоповерхівок. Нині працюють у районі Північної Салтівки, вже вдалось пустити газ у сотні осель.

Салтівка- район, який від початку чи не найбільше обстрілювали рашисти. Зруйновані будинки, а газові труби перетворились на решето, йдеться в ТСН.

«Тут виконаємо роботи тільки на першому під'їзді, тому що другий-третій під'їзд не можемо виконати через техніку безпеки. Щоб не впала на співробітників плита», - кажуть майстри «Харківміськгаз».

Також читайте Село поблизу Гостомильського аеропорту першим потрапило під обстріл вертольотів: люди пригадують жах пережитого

Лише в цей будинок прилетіло 7 російських снарядів. Фахівці кажуть, у ньому відновити газопостачання поки неможливо. Хочуть залатати дірки у трубах, аби дати газ у сусідні багатоповерхівки. «Необхідно відновити газопровід, який є транзітним і забезпечує газопостачання іншим будинкам, а це майже 10 будинків», - додають інженери.

А поки Євген разом з братом у коробках та картатих сумках виносять з квартири те, що вціліло. Тут жити поки не можуть: нема ні світла, ні газу, ні води.

Понад 100 тисяч квартир на Салтівці через обстріли росіян опинились без комунікацій, нині у перервах між повітряними тривогами комунальники відновлюють газопостачання. У 20 тисяч осель газ вже дали. Втім, ще у стільки ж квартир подати його неможливо.

Читайте також:

Естонець покинув службу в НАТО і за власні кошти навчає українців злагоджено нищити ворога

На звільнених територіях Харківщині все ще обстріли, але люди радіють присутності українських військових

На Київщині чимало людей стали безхатьками, та мешканці навіть вцілілих квартир досі готують на вогнищах