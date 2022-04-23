У Харкові на Великдень змінено час комендантської години, нічних богослужінь не буде

У Харкові на Великдень змінено час комендантської години, нічних богослужінь не буде

У Харківській міській раді після зустрічей із представниками церков вирішили, що нічних богослужінь не буде, а час комендантської години змінюється – із 19:00 до 5:00.

Комендантська година у місті Харкові триватиме з 19:00 23 квітня до 5:00 24 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

"У цей час жителям забороняється пересуватися містом як пішки, так і за допомогою транспортних засобів. Разом з тим харків’яни повинні бути готовими до евакуації і в разі спрацювання сирен терміново перейти до укриття" ,- йдеться в повідомленні.

Також громадян просять вживати всіх необхідних заходів щодо світломаскування у темний час доби: вимикати світло у будинках, зашторювати вікна, гасити вуличне освітлення. Це допоможе зробити житлові будинки непомітними для ворога.

Своєю чергою в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вірян по всій Україні закликають відсвяткувати Великдень вдома і не йти до церков, адже в країні триває повномасштабна війна і Росія може влаштувати провокації.

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