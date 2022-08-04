У Харкові облаштовують сховища у багатоповерхівках

У підвалах харківських багатоповерхівок облаштовують вбиральні та проводять світло. Іще навесні під час масованих обстрілів люди там жили місяцями і залишали після себе сміття. Волонтери весь мотлох повивозили і тепер проводять каналізацію та електрику, щоб містянам було комфортніше перечікувати повітряні тривоги та ховатися від артилерійських атак.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

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Цеглину до цеглини укладає волонтер Ілля. Мурує платформу для унітазу. Треба зробити заввишки 30 сантиметрів, аби не забивалася каналізація.

Перший блок цього підвалу виділили для санвузла. Поруч встановлять і рукомийник. Волонтер зізнається: на початку війни, коли сам ховався по підвалах, про підземну вбиральню ніхто і мріяти не міг.

Артобстріли і повітряні тривоги в Харкові можуть тривати і по кілька годин. Саме тому для людей в укритті зроблять розетки, до кожного блоку проведуть світло та розчистять вентиляційні труби.

“Райони у нас обираються різні. Найбільш обстрілювані, найнебезпечніші - за них ми беремося в першу чергу. Бо розуміємо, що мешканці ще у місті є. Люди прибувають, та ми хочемо це все для них. Такі райони як Салтівка – теж робитимемо”, - розповів член харківської молодіжної ради Микита Сабєльніков.

Наводити лад в укриттях взялися волонтери у співпраці з міською владою. Після тривалого проживання у підвалах ще навесні люди залишали після себе сміття, а від влучання снарядів деякі укриття позатоплювало. Ось так виглядав цей підвал ще кілька днів тому. Волонтери вивезли звідси два самоскиди непотребу.

“Тут було сміття, тут була купа сміття. Ми це згорнули в купки і тепер ми це все складаємо і винесемо в спеціальні місця. Я так розумію, вже там люди проживали. І ми будемо розширювати ще це приміщення для того, щоб було комфортніше”, - розповідає волонтер Антон Головко.

Усього по Харкову - понад 3 сотні бомбосховищ і ще 4 тисячі підвалів. Волонтери ще не знають, скільки з них обладнають туалетами і розетками. Попередньо, у планах – понад сотня занедбаних підземель. Зможуть і більше, аби лише були охочі допомагати.

Нагадаємо, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, тривають бої.

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