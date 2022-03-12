У Харкові окупанти не пустили медиків через блокпост: жінка народила дівчинку під обстрілами

У Харкові окупанти не пустили медиків через блокпост: жінка народила дівчинку під обстрілами

На допомогу прийшов місцевий фельдшер.

Окупанти не пустили медиків до породіллі. У 18-річної дівчини з Балаклії почалися пологи, викликали "швидку", але російські військові не пропустили медиків через блокпост.

Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

На допомогу прийшов місцевий фельдшер. Під обстрілом народилася здорова дівчинка.

"Вже інша бригада фельдшерів змогла вивезти породіллю з малюком у безпеку та доставити до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Фото: t.me/operativnoZSU

Нагадаємо, що у селі Кандибине, що в Миколаївській області, російські окупанти не випустили вагітну жінку до пологового будинку. Пологи відбулися за допомогою телемедицини.