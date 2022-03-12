У Харкові окупанти не пустили медиків через блокпост: жінка народила дівчинку під обстрілами

На допомогу прийшов місцевий фельдшер.
Окупанти не пустили медиків до породіллі. У 18-річної дівчини з Балаклії почалися пологи, викликали "швидку", але російські військові не пропустили медиків через блокпост.
Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.
На допомогу прийшов місцевий фельдшер. Під обстрілом народилася здорова дівчинка.
"Вже інша бригада фельдшерів змогла вивезти породіллю з малюком у безпеку та доставити до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у селі Кандибине, що в Миколаївській області, російські окупанти не випустили вагітну жінку до пологового будинку. Пологи відбулися за допомогою телемедицини.
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