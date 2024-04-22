У Харкові окупанти вгатили по обʼєкту телевізійної інфраструктури – подробиці

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

У Харкові вдень 22 квітня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури міста.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що під час тривоги співробітники перебували в укритті, жертв немає.

"На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення. Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, Часів Яр та околиці намагаються штурмувати близько 25 тисяч десантників РФ.

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