У Харкові окупанти завдали удару по лікарні та житловим багатоповерхівкам: є постраждалі

У Харкові окупанти завдали удару по лікарні та житловим багатоповерхівкам: є постраждалі

Вночі, 30 квітня, російські окупанти обстріляли міську лікарню та житлові будинки Харкова.

Також постраждала промислова зона Немишлянського района міста.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, російські окупанти з артилерії обстріляли житлові квартали, лікарні та промислову зону. В результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок, травмовано одного чоловіка - його госпіталізували в лікарню.

“Зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає”, - повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що в ОРДЛО окупанти скасували медогляд для "призовників", тому мобілізують калік та інвалідів.

Читайте також: