У Харкові окупанти завдали удару по лікарні та житловим багатоповерхівкам: є постраждалі

Вночі, 30 квітня, російські окупанти обстріляли міську лікарню та житлові будинки Харкова.
Також постраждала промислова зона Немишлянського района міста.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, російські окупанти з артилерії обстріляли житлові квартали, лікарні та промислову зону. В результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок, травмовано одного чоловіка - його госпіталізували в лікарню.
“Зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає”, - повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що в ОРДЛО окупанти скасували медогляд для "призовників", тому мобілізують калік та інвалідів.
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