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У Харкові окупанти знову здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки

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У Харкові окупанти знову здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки

t.me/Pravda_Gerashchenko

6 березня "Джерело нейтронів" вже зазнавало бомбардувань.

У Харкові Росія вчергове здійснила акт ядерного тероризму.

Про це інформує Держінспекція ядерного регулювання України.

Ввечері 10 березня росіяни вчергове здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки — ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Установка розташована на майданчику наукового центру Харківського фізико-технічного інституту.

За попередньою інформацією ЯПУ "Джерело нейтронів" повністю знеструмлена, є поверхневі пошкодження будівлі. Цей перелік ушкоджень наразі не є повним. Наразі інформація про наслідки ушкоджень уточнюється.

Зазначається, що 6 березня "Джерело нейтронів" вже зазнавало бомбардувань. Тоді були завдані такі збитки:

  • повністю зруйнована підстанція РУ-0,4 кВ;
  • пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження клистерної галереї лінійного прискорювача електронів;
  • в деяких місцях наявні поверхневі пошкодження основної будівлі установки;
  • пошкоджена теплотраса до комплексу будівель та споруд ЯПУ "Джерело нейтронів";
  • вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.

До початку агресії Росії "Джерело нейтронів" перебувало на етапі фізичного пуску, в межах якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24 лютого установка була переведена в глибокий підкритичний стан.

Нагадаємо, що у Харкові, неподалік цього інституту російські окупанти обстріляли гуртожиток.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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