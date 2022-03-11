У Харкові окупанти знову здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки

У Харкові окупанти знову здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки

6 березня "Джерело нейтронів" вже зазнавало бомбардувань.

У Харкові Росія вчергове здійснила акт ядерного тероризму.

Про це інформує Держінспекція ядерного регулювання України.

Ввечері 10 березня росіяни вчергове здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки — ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Установка розташована на майданчику наукового центру Харківського фізико-технічного інституту.

За попередньою інформацією ЯПУ "Джерело нейтронів" повністю знеструмлена, є поверхневі пошкодження будівлі. Цей перелік ушкоджень наразі не є повним. Наразі інформація про наслідки ушкоджень уточнюється.

Зазначається, що 6 березня "Джерело нейтронів" вже зазнавало бомбардувань. Тоді були завдані такі збитки:

повністю зруйнована підстанція РУ-0,4 кВ;

пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження клистерної галереї лінійного прискорювача електронів;

в деяких місцях наявні поверхневі пошкодження основної будівлі установки;

пошкоджена теплотраса до комплексу будівель та споруд ЯПУ "Джерело нейтронів";

вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.

До початку агресії Росії "Джерело нейтронів" перебувало на етапі фізичного пуску, в межах якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24 лютого установка була переведена в глибокий підкритичний стан.

Нагадаємо, що у Харкові, неподалік цього інституту російські окупанти обстріляли гуртожиток.