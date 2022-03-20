У Харкові під час нічного обстрілу загинуло п'ятеро людей, зокрема дитина

Окупанти вночі обстріляли житловий будинок у Харкові.
У Харкові російські окупанти знову обстрілювали мирні квартали. У результаті ворожих дій загарбників загинуло п'ятеро мирних жителів, серед яких є дитина.
Про це повідомили у поліції Харківської області.
"Тільки в Індустріальному районі міста Харкова за ніч від 19.02 на 20.02 від обстрілу загинуло п'ятеро цивільних людей.
Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років", - повідомив помічник начальника поліції у Харківській області В'ячеслав Марков.
Нагадаємо, окупанти розстріляли 20-річну дівчину та 21-річного хлопця на в’їзді до Сум.
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