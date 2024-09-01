У Харкові під повторні удари російських ракет потрапили медики і ДСНСники, які приїхали на виклик

У неділю, 1 вересня, під час чергового російського удару по Харкову, коли було випущено 10 ракет, постраждали працівники ДСНС і "швидкої допомоги", які приїхали на виклик.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Постраждали працівники ДСНС і "швидкої допомоги", які приїхали на виклик: повторним цинічним ударом, попередньо, "Іскандерів" було поранено лікарів", - розповів мер Харкова.

Нагадаємо, 1 вересня, коли Росія атакувала у Харкові ТРЦ, "Нову пошту", "Палац спорту", президент України Володимир Зеленський наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей російський терор.

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