У Харкові під удар РФ потрапили журналісти німецького каналу ZDF – є поранена

У Харкові 30 грудня під час атаки окупаційної армії РФ по місту під обстріл потрапили журналісти німецького телеканалу ZDF, які саме перебували в готелі Kharkiv Palace, – постраждала їхня перекладачка.

Про це повідомила пресслужба телеканалу.

Як розповіли журналісти ZDF, троє членів їхньої команди перебували у номерах на п’ятому поверсі, ще один у холі та та ще один – на 11 поверсі готелю.

Співробітники каналу залишилися неушкодженими. Проте перекладачка отримала травму в холі готелю – у неї зламане ребро і переломи хребців.

Телеканал ZDF засудив напад на готель у Харкові, в якому працювали журналісти.

"Це ще одна атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що поранені колеги швидко одужають. ZDF продовжить висвітлювати війну проти цивільного населення України", – заявила головна редакторка ZDF Беттіна Шаустен.

Нагадаємо, Росія ввечері 30 грудня та вночі 31 грудня завдала ракетного удару по Харкову, а також атакувала місто безпілотниками. Цілями терористів стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель. Станом на 8 ранку відомо про 28 постраждалих. Що відомо про наслідки ворожої атаки по місту - читайте на сайті ТСН.ua.

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