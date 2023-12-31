У Харкові під удар РФ потрапили журналісти німецького каналу ZDF – є поранена

Журналісти німецького каналу ZDF потрапили під обстріл готелю в Харкові.
У Харкові 30 грудня під час атаки окупаційної армії РФ по місту під обстріл потрапили журналісти німецького телеканалу ZDF, які саме перебували в готелі Kharkiv Palace, – постраждала їхня перекладачка.
Про це повідомила пресслужба телеканалу.
Як розповіли журналісти ZDF, троє членів їхньої команди перебували у номерах на п’ятому поверсі, ще один у холі та та ще один – на 11 поверсі готелю.
Співробітники каналу залишилися неушкодженими. Проте перекладачка отримала травму в холі готелю – у неї зламане ребро і переломи хребців.
Телеканал ZDF засудив напад на готель у Харкові, в якому працювали журналісти.
"Це ще одна атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що поранені колеги швидко одужають. ZDF продовжить висвітлювати війну проти цивільного населення України", – заявила головна редакторка ZDF Беттіна Шаустен.
Нагадаємо, Росія ввечері 30 грудня та вночі 31 грудня завдала ракетного удару по Харкову, а також атакувала місто безпілотниками. Цілями терористів стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель. Станом на 8 ранку відомо про 28 постраждалих. Що відомо про наслідки ворожої атаки по місту - читайте на сайті ТСН.ua.
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