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У Харкові під удар РФ потрапили журналісти німецького каналу ZDF – є поранена

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Харкові під удар РФ потрапили журналісти німецького каналу ZDF – є поранена

Наслідки ворожої атаки по Харкову 31 грудня / Фото: МВС

Журналісти німецького каналу ZDF потрапили під обстріл готелю в Харкові.

У Харкові 30 грудня під час атаки окупаційної армії РФ по місту під обстріл потрапили журналісти німецького телеканалу ZDF, які саме перебували в готелі Kharkiv Palace, – постраждала їхня перекладачка.  

Про це повідомила пресслужба телеканалу. 

Як розповіли журналісти ZDF, троє членів їхньої команди перебували у номерах на п’ятому поверсі, ще один у холі та та ще один – на 11 поверсі готелю.

Співробітники каналу залишилися неушкодженими. Проте перекладачка отримала травму в холі готелю –  у неї зламане ребро і переломи хребців.

Телеканал ZDF засудив напад на готель у Харкові, в якому працювали журналісти.

"Це ще одна атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що поранені колеги швидко одужають. ZDF продовжить висвітлювати війну проти цивільного населення України", – заявила головна редакторка ZDF Беттіна Шаустен.

Нагадаємо, Росія ввечері 30 грудня та вночі 31 грудня завдала ракетного удару по Харкову, а також атакувала місто безпілотниками. Цілями терористів стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель. Станом на 8 ранку відомо про 28 постраждалих. Що відомо про наслідки ворожої атаки по місту - читайте на сайті ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
538
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