У Харкові після ракетної атаки більшість районів міста без світла

У Харкові внаслідок ракетних ударів Росії більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху.

Про це пише "Суспільне".

У місті також тимчасово зупинився рух поїздів у метрополітені.

Обстріл Харкова

У суботу, 14 січня, російські війська обстріляли ракетами Харків. Ворожа армія завдала ударів ракетами С-300 по інфраструктурі в Індустріальному районі.

У суботу вдень в Україні оголосили вже третю повітряну тривогу, у більшості областей працює ППО.

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