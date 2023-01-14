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У Харкові після ракетної атаки більшість районів міста без світла

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1444
Час на прочитання
1 хв
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У Харкові після ракетної атаки більшість районів міста без світла

Обстріл Харківщини, фото / Харківська ОВА

У Харкові лунали вибухи.

У Харкові внаслідок ракетних ударів Росії більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху.

Про це пише "Суспільне".    

У місті також тимчасово зупинився рух поїздів у метрополітені.

Обстріл Харкова

У суботу, 14 січня, російські війська обстріляли ракетами Харків. Ворожа армія завдала ударів ракетами С-300 по інфраструктурі в Індустріальному районі.

У суботу вдень в Україні оголосили вже третю повітряну тривогу, у більшості областей працює ППО.

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Дата публікації
Перегляди
1444
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