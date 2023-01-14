У Харкові після ракетної атаки більшість районів міста без світла

У Харкові лунали вибухи.
У Харкові внаслідок ракетних ударів Росії більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху.
Про це пише "Суспільне".
У місті також тимчасово зупинився рух поїздів у метрополітені.
Обстріл Харкова
У суботу, 14 січня, російські війська обстріляли ракетами Харків. Ворожа армія завдала ударів ракетами С-300 по інфраструктурі в Індустріальному районі.
У суботу вдень в Україні оголосили вже третю повітряну тривогу, у більшості областей працює ППО.
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