У Харкові почали продавати сертифікати на екскурсії післявоєнним містом

Всі зароблені кошти будуть відправлені на допомогу Збройним силам України.

У Харкові одразу після війни почнуть проводити екскурсії. Екскурсоводи вже почали продавати відповідні сертифікати.

Про це на сторінці у Facebook повідомили "Харьков. Экскурсии для Своих".

Екскурсоводи вже й розробили новий маршрут, який отримав назву "Харків – місто-герой 3-ї Світової війни".

"Харків боровся і не здавався, стікав кров'ю під ударами загарбників, але бився з ворогами з гордо піднесеною головою. Ми зустрінемося і поговоримо про хронологію подій, про зруйновану старовинну харківську архітектуру, про храми та пам'ятки і, звичайно ж, про нових героїв цієї страшної війни", - йдеться в повідомленні.

Поки охочі можуть придбати сертифікат на екскурсії. Всі зароблені кошти будуть відправлені на допомогу ЗСУ: на закупівлю спорядження, форми, господарських та побутових потреб українських військових.

Фото: "Харьков. Экскурсии для Своих"/Facebook

Нагадаємо, сьогодні у Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу.

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