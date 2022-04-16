У Харкові показали наслідки авіаудару по адінбудівлі, де постраждали 18 людей (фото)

Розгорілася пожежа на площі 1,5 тисячі "квадратів".
У Харкові російські окупанти з артилерії обстріляли адміністративні будинки. Внаслідок чого сталася масштабна пожежа.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.
Як стало відомо, вогонь спалахнув в одній з адмінбудівель в Основ'янському районі міста. Там горіли конструктивні елементи споруди на загальній площі 1,5 тисячі "квадратів" та дев'ять автомобілів.
За попередньою інформацією, постраждали 18 людей, також є одна особа, яка загинула.
“На місці працювало близько 50 осіб особового складу та дев’ять одиниць техніки ДСНС. Вдалось евакуювати 65 осіб із пошкодженої та сусідніх будівель, а також житлових будинків, що розташовані поруч”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що російські окупанти 16 квітня завдали ракетного удару по Харкову.
Читайте також:
- Зеленський заявив, що після переговорів з Росією можуть бути підписані два документи
- "ЄС дає не те, про що просили": у Зеленського наголосили, що Україні негайно потрібна зброя
- Ціни на продукти в умовах війни: що буде дорожчати і чому