У Харкові показали наслідки авіаудару по адінбудівлі, де постраждали 18 людей (фото)

У Харкові показали наслідки авіаудару по адінбудівлі, де постраждали 18 людей (фото)

Розгорілася пожежа на площі 1,5 тисячі "квадратів".

У Харкові російські окупанти з артилерії обстріляли адміністративні будинки. Внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Як стало відомо, вогонь спалахнув в одній з адмінбудівель в Основ'янському районі міста. Там горіли конструктивні елементи споруди на загальній площі 1,5 тисячі "квадратів" та дев'ять автомобілів.

За попередньою інформацією, постраждали 18 людей, також є одна особа, яка загинула.

ДСНС України

“На місці працювало близько 50 осіб особового складу та дев’ять одиниць техніки ДСНС. Вдалось евакуювати 65 осіб із пошкодженої та сусідніх будівель, а також житлових будинків, що розташовані поруч”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що російські окупанти 16 квітня завдали ракетного удару по Харкову.

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