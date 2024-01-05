У Харкові показали ракети, якими Росія атакувала місто (фото)

Прокуратура з експертами перевірять версію щодо виробництва цих ракет за межами РФ.

У Харкові прокурори та відповідні фахівці провели огляд уламків російських ракет, якими ворог завдав ударів по місту 2 січня. Російське залізяччя зняли на фото.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, якими російські війська влаштували по Харкову атаку 2 січня. Задля цього 5 січня прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет.

"Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва вказаних ракетних боєприпасів за межами рф. Відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухо-технічної, військової експертиз", – йдеться в заяві відомства.

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Ракета, якою РФ атаакувала Харків 2 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Ракета, якою РФ атаакувала Харків 2 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Ракета, якою РФ атаакувала Харків 2 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі нагадали, що вранці 2 січня російські окупанти влаштували масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 62 особи зазнали поранень і травм.

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