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У Харкові показали звалище залишків ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти тероризують місто (відео)

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У Харкові показали звалище залишків ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти тероризують місто (відео)

Фото: Олег Синєгубов

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харкова, обстрілюючи ракетами, артилерією й іншою зброєю.

Рятувальники Харкова показали частину залишків крилатих ракет та зарядів до РСЗВ, якими російські окупанти обстрілювали українське місто. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На звалищі залишки боєприпасів до "Ураганів", "Торнадо-С", С-300, "Смерчів", "Градів" та "Калібрів", якими окупанти тероризують Харків і вбивають українців.

За словами начальника частини гуманітарного розмінування ДСНС України Ігора Овчарука, знайдені залишки - лише менша частина того, що було зібрано в Харкові і є доказами воєнних злочинів окупантів.

Нагадаємо,  у Forbes підрахували, на яку суму Україна збила російські ракети за ранок понеділка.

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