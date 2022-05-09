У Харкові поліція закликає мешканців поки що не повертатися до звільнених від окупантів домівок

В Харківській області правоохоронці попереджають про небезпеку повернення до населених пунктів, звільнених від окупантів.
Там поряд ще можуть проходити бойові дії.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
“За останні дні Збройними Силами України було звільнено низку населених пунктів Харківської області. У багатьох мешканців виникає бажання повернутися додому, однак на даний час це вкрай небезпечно. Поліція закликає громадян поки що не повертатися до своїх домівок через продовження бойових дій і близьке знаходження до лінії фронту”, — наголосили в Нацполіції області.
Там також додали, що зберігається серйозна загроза для життя та здоров’я людей через нерозірвані снаряди та заміновані місця, які залишили після себе російські окупанти.
Нагадаємо, що у Сумській області російські окупанти обстріляли єврейське кладовище.
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