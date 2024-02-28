У Харкові посадовиця університету допомагала РФ шукати слабкі місця в обороні: СБУ спіймала її

Затримана – ідеологічна прихильниця рашизму: у розмовах зі знайомими вона вихваляла Кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні.

СБУ провела провела спецоперацію на Харківщині, в результаті якої "спіймала на гарячому" посадовицю університету, яка допомагала ворогу шукати слабкі місця в обороні міста.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Російська агентка проводила вночі дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району Харківщини, де намагалася виявити і сфотографувати можливі місця розташування ЗСУ. Тоді її й затримали працівники СБУ.

За даними слідства, затримана – інженерка одного з технічних закладів вищої освіти регіону, яка допомагала росіянам одержати розвіддані про оборону Харкова.

В СБУ уточнили, що в зоні особливої уваги ворога були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Росіян також цікавили маршрути руху озброєння у напрямку Куп’янська.

Для збирання розвідданих агентка РФ власним автомобілем об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони. Отриману інформацію вона передавала через месенджер "зв’язковому" російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу РФ, який воює під Куп’янськом.

Зловмисниця також "зливала" інформацію адміністратору російського Телеграм-каналу, створеного ще у грудні 2022 року для збирання розвідданих про підрозділи ЗСУ.

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"Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону", – зазначили в СБУ.

За даними слідства, посадовиця університету почала співпрацювати з ворогом ще на початку повномасштабного вторгнення РФ до України. До уваги російських спецслужб інженерка потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму: у розмовах зі знайомими вона вихваляла Кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру в "несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ". Зловмисницю взято під варту без права внесення застави.

Зараз вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій підозрюваної за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії РФ. Їй загрожує довічне ув’язнення.

​​До слова, раніше на Донеччині затримали жінку, яка передавала інформацію про військові шпиталі та переміщення Сил оборони сину. Він воює проти України у лавах так званої "армії ДНР".

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