У Харкові прогриміли вибухи: російська армія завдала чергових ударів

Містяни повідомляють, що загалом чули щонайменше шість вибухів.
Вибухи пролунали у Харкові 30 грудня. У Харкові та області оголошена повітряна тривога о 18:55.
Внаслідок ударів РФ є влучання по цивільній будівлі, ударів завдали по центру Харкова, повідомляє "Суспільне".
Перший вибух у місті чули о 18:59. Містяни повідомляють, що загалом чули щонайменше шість вибухів.
Удари по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях.
Поліція Харківщини нагадує, що про місця влучань, поранених та руйнування слід повідомляти на лінію "102".
Нагадаємо, раніше загарбники пошкодили лікарню у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.
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