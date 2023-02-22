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У Харкові пролунали потужні вибухи: є перші дані про "прильоти"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Харкові пролунали потужні вибухи: є перші дані про "прильоти"

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Відомо про обстріл окупантами Київського району Харкова.

Російські окупаційні війська зранку 22 лютого під час масштабної повітряної тривоги обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксовані у Київському районі міста.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

За попередніми даними, під прицілом окупантів опинилися об’єкти інфраструктури. Терехов каже, що по Київському району міста Харкова було чотири удари. 

"Ворог цілить по промисловим об‘єктам. Щодо жертв та руйнувань - інформація на разі уточнюється", - каже мер міста.

Своєю чергою, Синєгубов з посиланням на дані Обласного центру екстреної медичної допомоги повідомив, що поранення отримали двоє людей.

"Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів", - додав посадовець.

Як повідомлялося, в Україні після 9 години ранку 22 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу через активність ворожої авіації.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:30 під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

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Дата публікації
Перегляди
3512
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