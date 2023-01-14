У Харкові пролунали вибухи: людей просять перебувати в укриттях

У Харкові у суботу, 14 січня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російська армія знову атакує місто.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари", - написав він.

До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 07:39. Станом на 08:05 вона триває. Відразу в Мережі мешканці обласного центру повідомили про вибухи.

До слова, у місті припинило роботу метро. "Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві та області зранку суботи, 14 січня, близько 06:00 були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння.

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