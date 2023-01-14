У Харкові пролунали вибухи: людей просять перебувати в укриттях

Повітряну тривогу в області оголосили о 07:39.
У Харкові у суботу, 14 січня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російська армія знову атакує місто.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари", - написав він.
До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 07:39. Станом на 08:05 вона триває. Відразу в Мережі мешканці обласного центру повідомили про вибухи.
До слова, у місті припинило роботу метро. "Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві та області зранку суботи, 14 січня, близько 06:00 були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння.
Читайте також:
- ЗСУ не зупинять контрнаступ, а росіяни готуються до вирішальної військової операції - ISW
- Зранку на Київщині та Запоріжжі пролунала серія вибухів
- Окупанти потрапили у пастку в Соледарі: захисник розповів про події навколо міста