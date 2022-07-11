У Харкові пролунали вибухи: Синєгубов терміново звернувся до містян

Під час повітряної тривоги у Харкові було чутно вибухи. Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно. Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях", - закликав він.

Нагадаємо, Харків у ніч проти 11 липня знову обстріляли ракетами. О пів на четверту ранку містяни почули щонайменше три потужні вибухи у різних районах. Вже відомо, що одна з ракет частково зруйнувала шестиповерхівку у центрі Харкова.

Читайте також: