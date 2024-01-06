У Харкові пролунали вибухи: стало відомо, чим вгатили росіяни

Інформації про постраждалих поки немає.

Вибухи у Харкові пролунали сьогодні, 6 січня. В області триває повітряна тривога.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць влучання триває", - написав він.

Раніше стало відомо, що в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К.

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