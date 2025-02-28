У Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебувають люди: на місці удару спалахнула пожежа

Російські окупанти вдарили дроном по медичному закладу, в якому перебували люди.
Росіяни вночі, 28 лютого, обстріляли медичний заклад у Шевченківському районі Харкова. На місці удару спалахнула пожежа.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За даними харківського міського голови, окупанти вдарили безпілотником по медичному закладу, в якому перебувають люди. На місці займання спалахнула пожежа.
"Удар по медичному закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа", – написав Ігор Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на зараз інформації про потерпілих немає.
"Один із безпілотників влучив на території медичної установи. На цю хвилину – без постраждалих. Внаслідок влучання БПЛА "Шахед" працівники ДСНС ліквідовують пожежу на покрівлі трьохповерхової будівлі", – написав він.
Нагадаємо, вночі 28 лютого росіяни масовано атакували Харків безпілотниками. За даними місцевої влади, у місті пролунало 5 вибухів.
Читайте також: