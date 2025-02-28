У Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебувають люди: на місці удару спалахнула пожежа

Російські окупанти вдарили дроном по медичному закладу, в якому перебували люди.

Росіяни вночі, 28 лютого, обстріляли медичний заклад у Шевченківському районі Харкова. На місці удару спалахнула пожежа.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними харківського міського голови, окупанти вдарили безпілотником по медичному закладу, в якому перебувають люди. На місці займання спалахнула пожежа.

"Удар по медичному закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа", – написав Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на зараз інформації про потерпілих немає.

"Один із безпілотників влучив на території медичної установи. На цю хвилину – без постраждалих. Внаслідок влучання БПЛА "Шахед" працівники ДСНС ліквідовують пожежу на покрівлі трьохповерхової будівлі", – написав він.

Нагадаємо, вночі 28 лютого росіяни масовано атакували Харків безпілотниками. За даними місцевої влади, у місті пролунало 5 вибухів.

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