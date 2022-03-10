У Харкові росіяни пошкодили тепломережі: сотні людей без опалення

У Харкові росіяни пошкодили тепломережі: сотні людей без опалення

Масштабні руйнації у Харкові можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій.

У Харкові російські окупаційні війська обстріляли комунікації теплових мереж. У результаті без тепла залишилися понад 300 будинків.

Про це інформує пресслужба "Харківських теплових мереж".

У компанії повідомили, що через масований обстріл окремих районів міста були суттєво пошкоджені теплові мережі та джерела теплопостачання.

"На жаль, через масований обстріл окремих районів міста були суттєво пошкоджені теплові мережі і джерела теплопостачання. Станом на 10 березня залишаються масштабні руйнації, які можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій. У зв’язку із цим, неможливо відновити опалення у 347 будинках", - сказано в повідомленні.

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