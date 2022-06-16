У Харкові росіяни знищили місцеве депо і сотню трамваїв перетворили на брухт

У Харкові знищили найбільший у Європі ремонтний трамвайний цех, розташований на території Салтівського трамвайного депо.

Звідти щодня виїжджали сотні трамваїв, а тепер - це мертва зона. Внаслідок ворожих обстрілів, які тривають і нині, вщент зруйновані десятків трамваїв з інших міст та майже сотня харківських, йдеться в ТСН.

Салтівське трамвайне депо стало мішенню для рашистів з перших днів війни. Майже три десятки гектарів перетворились на справжній цвинтар громадського транспорту. Життя тут завмерло ще з кінця лютого. З вікон і досі не познімали новорічні прикраси, втім вже поруч - попередження про міни.

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Пані Вікторія працювала на підприємстві понад 5 років. Жінка посміхається, втім ледь стримує сльози дивлячись на колишнє місце роботи. «Цей тільки випустили. Тільки виїхав, ще неділю не проїздив, і вже побили», - каже вона.

Кондуктори, маляри, ремонтники, водії – усі вони у перший день війни вийшли на роботу. Працювати було неможливо, тому просто ховалися у бомбосховищі та рахували прильоти. За два тижні налічили понад півсотні, далі – збилися з рахунку. «Це міномент. Ми вже їх розрізнюємо по характеру ушкоджень. Прямісінько в дах трамвая. Розірвана вщент покрівля», - показує директор депо Владислав Приймак.

У Салтівському трамвайному депо – найбільший в Європі ремонтний цех. Сюди звозили електротранспорт з різних міст. Один із трамваїв, який розірвало навпіл, приїхав до Харкова з Кіровоградщини за тиждень до війни. До того як в дах цеху прилетіла ракета – його вже встигли полагодити, втім тепер його шлях лише на брухт. «Ті спеціалісти, які оглядали уламки, сказали, що це ракета, яка була випущена з якогось корабля», - додає директор.

У Салтівському депо налічували майже дві сотні трамваїв. Половина - знищена і відновленню не підлягає. Решту вдалось перетягнути до іншого депо і вони вже курсують новими маршрутами.

Найбільший у Європі ремонтний трамвайний цех знищено рашистами у Харкові

Нині за даними міськради, попри знищення половини парку, вдається задовольнити попит на перевезення. Втім, це поки не всі харків'яни повернулись додому. У майбутньому ж влада планує залучати інвесторів для придбання нового транспорту.

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