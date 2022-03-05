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У Харкові російські ракети пошкодили консульство Чехії: в державі обурені

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У Харкові російські ракети пошкодили консульство Чехії: в державі обурені

Ілюстративне фото з Харкова

Російські війська повинні покинути всю територію України без будь-яких умов, заявили в МЗС Чехії.

Почесне консульство Чехії в Харкові 1 березня було пошкоджено під час сильного ракетного обстрілу містаросійськими окупаційними військами. Влада Чехії різко засудила дії окупантів.

Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

МЗС Чехії повідомило, що через ракетні обстріли були вибиті вікна будівлі консульства. Водночас почесний консул Чехії в Харкові Олег Чигринов і його помічник не постраждали.

"Напірною хвилею вибиті вікна будівлі консульства, ступінь пошкоджень всередині службових приміщень поки не відома. На щастя, з почесним консулом Чехії в Харкові Олегом Чигриновим, а також його помічником все гаразд і вони не постраждали", – йдеться в повідомленні чеського міністерства.

Влада Чехії засудила цей акт і заявила, що обстріл Харкова важкими ракетами з боку Росії ще раз доводить, що країна-агресор завдає ударів по мирних жителях і цивільних будівлях.

"Агресія Росії, яка є необґрунтованою і неспровокованою, і яка боягузливо не упускає навіть найбільш беззахисних, має бути негайно припинена. Російські війська повинні покинути всю територію України без будь-яких умов", – додали в МЗС Чехії.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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