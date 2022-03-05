У Харкові російські ракети пошкодили консульство Чехії: в державі обурені

Російські війська повинні покинути всю територію України без будь-яких умов, заявили в МЗС Чехії.

Почесне консульство Чехії в Харкові 1 березня було пошкоджено під час сильного ракетного обстрілу містаросійськими окупаційними військами. Влада Чехії різко засудила дії окупантів.

Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

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МЗС Чехії повідомило, що через ракетні обстріли були вибиті вікна будівлі консульства. Водночас почесний консул Чехії в Харкові Олег Чигринов і його помічник не постраждали.

"Напірною хвилею вибиті вікна будівлі консульства, ступінь пошкоджень всередині службових приміщень поки не відома. На щастя, з почесним консулом Чехії в Харкові Олегом Чигриновим, а також його помічником все гаразд і вони не постраждали", – йдеться в повідомленні чеського міністерства.

Влада Чехії засудила цей акт і заявила, що обстріл Харкова важкими ракетами з боку Росії ще раз доводить, що країна-агресор завдає ударів по мирних жителях і цивільних будівлях.

"Агресія Росії, яка є необґрунтованою і неспровокованою, і яка боягузливо не упускає навіть найбільш беззахисних, має бути негайно припинена. Російські війська повинні покинути всю територію України без будь-яких умов", – додали в МЗС Чехії.