У Харкові російські війська поцілили багатоповерхівку: загинула жінка

60 людей, які ховались у підвалі, не постраждали.

У Харкові ворог підступно атакує житлові квартали, снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула жінка, рятувальники евакуювали 2 десятки людей.

Зазначають в ДСНС України.

"26 лютого о 21:20 на номер «101» надійшло повідомлення про те, що внаслідок потрапляння ворожого артилерійського боєприпасу у житловий 9-поверховий будинок за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 40а, сталась руйнація несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах", - зазначили у відомстві.

Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку майже 20 людей. "На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі. У підвалі будинку ховались від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав", - додали рятувальники.