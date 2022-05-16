У Харкові рятувалиники розбирають зруйновані окупантами будівлі (фото)

У Харкові тривають аварійно-відновлювальні роботи у житловому секторі міста, якій обстріляли з артилерії російські окупанти.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як повідомляються, роботи тривають в будівлі, що розташована у житловому масиві селища Жуковського Київського району.
“16 травня співробітники ДСНС спільно з верхолазами міської комунальної служби проводили аварійні роботи та розбирання завалів у дванадцяти поверховому житловому будинку, що був пошкоджений в результаті численних рашистських обстрілів та бомбардувань”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що на "Азовсталі" через атаки окупантів за два місяці загинуло 15 жінок.
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