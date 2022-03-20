У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали: що відбувається в місті

У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали: що відбувається в місті

Спалахнуло декілька великих пожеж.

У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали. За минулу добу оперативна обстановка суттєво не змінилася. Ворог обстрілював мирне населення міста з артилерійських систем.

Про це 20 березня повідомили в ДСНС.

Рятувальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель, а також гасили пожежі.

Вже кілька діб не припиняються пошукові роботи та розбирання завалів у Київському районі Харкова. Вже завершені подібні роботи по 18 об’єктам.

У результаті потрапляння ворожих снарядів у житлові багатоповерхівки сталося декілька великих пожеж, здебільшого у Київському, Московському та Індустріальному районах Харкова.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель, а також 27 виїздів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

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