У Харкові рятувальники розбирають завали будівель у п'яти районах міста

Піротехніки відпрацювали 42 адреси у місті та районі, де знаходились спрацьовані та нерозірвані вибухонебезпечні предмети.

За добу від 24 до 25 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 63 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Основ'янському, Індустріальному та Московському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж, спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у Слобідському, Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області", - повідомляє ДСНС.

Співробітниками ДСНС на пожежах було врятовано 4 людини.

Також протягом доби рятувальники виїздили на гасіння 25 пожеж, пов'язаних з горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях та природних екосистемах.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано 42 адреси у місті Харкові та Харківському районі, де знаходились спрацьовані та нерозірвані вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, у Харкові почали продавати сертифікати на екскурсії післявоєнним містом.

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