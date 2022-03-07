У Харкові рятувальники шукають людей під завалами після російського обстрілу (відео)

Там окупанти зруйнували 4-поверхову адміністративну будівлю.
У Новобаварському районі Харкова рятувальники продовжують розбирати конструкції та шукати людей під завалами після російського обстрілу.
Про це повідомили в ДСНС.
На місці події працює 4 відділення пожежно-рятувальної служби: 4 одиниці техніки та 25 членів особового складу ДСНС.
Нагадаємо, що всупереч досягнутим домовленостям Росія вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення із оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях.
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