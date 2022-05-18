У Харкові шукають житло для людей, які від початку війни жили у метро

У Харкові шукають житло для людей, які від початку війни жили у метро

Харків потроху повертається до звичного життя - люди, які на початку війни виїхали звідси, нині їдуть додому, тож у місті почали готувати до запуску підземку.

Спочатку з метро треба переселити сотні мешканців, які ховались на станціях від рашистських ракет. У вагонах та переходах дехто з них жив місяцями і багатьом нема куди повертатись, йдеться в ТСН.

Синьо-жовта стрічка на руці у 9-річного Гліба - згадка про життя у метро. Її подарував військовий у перший день, коли хлопчик з мамою оселились на станції. «Прийшли військові, дали щось і сказали заплющити очі. Пов'язали його. Ношу весь цей час, не знімаю ніколи», - розповідає хлопчик.

З рідного Золочева під обстрілами Катерина з сином втекли 15 березня, а у Харкові найбезпечнішим місцем була саме підземка. Там, як і більшість переселенців, вирішили залишитись. «Коли ракета над нами рвонуло, почало трясти будинок. Думали їхати на захід, але потім, коли ми приїхали в метро і коли нас дуже тепло прийняли там, як сім’я. Ми подумали, та ну їхати кудись уже й не хочеться», - розповідає Катерина.

У метро мати з сином провели два місяці. Додому й досі повернутись не можуть, бо там обстріли. Тож зараз їх оселили у санаторії. У пакунках все, що в Катерини з сином лишилось від колишнього життя- дві зміни одягу та документи. Все інше - каремати, ковдри, їжу- дали волонтери у харківській підземці. «Ліжка є, матраци є. Ми не на підлозі. Там у нас душова та туалет, тобто прямий у номері можна спокійно в туалет сходити та помитися», - розповідає жінка.

З підземки вже переїхали сотні біженців. Це ті, хто тікали з навколишніх сел та містечок, і знайшли прихисток у підземці. «Потрапили до житлового будинку, де я знала двох дівчаток з бабусею. Для мене це дуже тяжко, чесно. Постраждали ще від цієї пожежі п'ять будинків. Тобто повертатися дуже тяжко. Ми всі мешканці метро вже стали однією сім'єю, яка тримається, яка живе далі», - розповідають люди.

Щойно ЗСУ відтіснили рашистів від Харкова, міська влада потроху почала відселяти з тунелю людей. На станціях і досі у кілька рядів стоять намети і в кожному живуть люди, але тут вони останні дні. Метро готують до запуску, біженцям шукають інший прихисток. «Ми нікого насильно не прибираємо з метрополітену. Єдине що – ми почали звільняти наші поїзди. Люди жили у поїздах. На станціях ще можуть жити. Ми підшукуємо всім гуртожитки», - розповідає харківський міський голова Ігор Терехов.

Харків'ян, житло яких зруйноване від обстрілів, розмістять у гуртожитках. Мешканці області, які не можуть повернутися додому, їдуть у санаторії. «Люди приїжджають, лікарі оглядають. Цілодобово пост медсестри, пост чергового лікаря. Чотири психологи працюють. Два з них – військові», - розповідає головний лікар санаторію Валерій Журавльов.

У Харкові немає куди повертатися людям, які жили в метро через обстріли

Окрім Харкова, переселенців з підземки поки приймає лише Пісочинська громада. Там відносно безпечно - ЗСУ на чималу відстань змогли відбити ворога. «Зараз спокійніше, особливо останні два тижні. Люди почали масово повертатися додому, до Пісочинської громади. І хочу зазначити зараз у нас тільки переселенців, які офіційно зареєстровані, понад 5 тисяч», - каже міський голова міста Пісочин Олег Чернобай.

Поспішають додому і харків’яни. Лише за останні два тижні до Харкова повернулися понад 600 тисяч містян.

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