У Харкові стався "приліт": влада назвала місце і кількість поранених

Після вибуху в Харкові 2 вересня зафіксоване влучання у Київському районі. Наразі віжомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов заявив про влучання у Київському районі Харкова.

"Пошкоджено автомобіль. Огляд триває", – йдеться в повідомленні.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок обстрілу Київського району постраждалих четверо людей. Вони перебувають у стані середньої важкості. Згодом голова ОВА уточнив, що постраждалих п'ятеро.

"Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови", – зазначив міський голова.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Є також загорання гаражів. Обстеження місць "прильотів" та ліквідації наслідків триває.