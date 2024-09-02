У Харкові стався "приліт": влада назвала місце і кількість поранених

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Після вибуху в Харкові 2 вересня зафіксоване влучання у Київському районі. Наразі віжомо про п'ятьох постраждалих.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов заявив про влучання у Київському районі Харкова.
"Пошкоджено автомобіль. Огляд триває", – йдеться в повідомленні.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок обстрілу Київського району постраждалих четверо людей. Вони перебувають у стані середньої важкості. Згодом голова ОВА уточнив, що постраждалих п'ятеро.
"Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови", – зазначив міський голова.
Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Є також загорання гаражів. Обстеження місць "прильотів" та ліквідації наслідків триває.