Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Харкові створили бот для пошуку зниклих родичів та знайомих: інструкція

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Для пошуку необхідно надіслати дані зниклої особи у Telegram.

У Харкові створили бот для пошуку зниклих родичів та знайомих на території міста.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Для того, щоб відшукати зниклого родича або знайомого, харків'янам необхідно надіслати в телеграм @Nadiia_Kharkiv_bot наступну інформацію:

1. Ваше прізвище, ім'я, по-батькові
2. Ким вам доводиться зникла людина
3. Якщо ви звертались до поліції - номер заяви
4. Ваш телефон для зв'язку
5. Прізвище, ім'я, по-батькові зниклої особи
6. Стать (чоловік або жінка)
7. Дата народження зниклої особи
8. Номер телефону зниклої особи
9. Місце зникнення 
10. Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався)
11. Дата зникнення
12. Час зникнення
13. Прикмети зниклої особи
14. Опис одягу зниклої особи
15. Які речі були з собою у зниклої особи
16. Додаткова корисна інформація.

Користувачам рекомендують повністю скопіювати зазначений перелік запитань та вставити у строку вводу, після чого замінити запитання відповідями і додати фото зниклої особи. 

Також звертають увагу на те, що відправляти інформацію потрібно виключно одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).

Нагадаємо, ДСНС запустила інформаційній чатбот у WhatsApp.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація