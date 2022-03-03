У Харкові створили бот для пошуку зниклих родичів та знайомих: інструкція

У Харкові створили бот для пошуку зниклих родичів та знайомих: інструкція

Для пошуку необхідно надіслати дані зниклої особи у Telegram.

У Харкові створили бот для пошуку зниклих родичів та знайомих на території міста.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Для того, щоб відшукати зниклого родича або знайомого, харків'янам необхідно надіслати в телеграм @Nadiia_Kharkiv_bot наступну інформацію:

1. Ваше прізвище, ім'я, по-батькові

2. Ким вам доводиться зникла людина

3. Якщо ви звертались до поліції - номер заяви

4. Ваш телефон для зв'язку

5. Прізвище, ім'я, по-батькові зниклої особи

6. Стать (чоловік або жінка)

7. Дата народження зниклої особи

8. Номер телефону зниклої особи

9. Місце зникнення

10. Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався)

11. Дата зникнення

12. Час зникнення

13. Прикмети зниклої особи

14. Опис одягу зниклої особи

15. Які речі були з собою у зниклої особи

16. Додаткова корисна інформація.

Користувачам рекомендують повністю скопіювати зазначений перелік запитань та вставити у строку вводу, після чого замінити запитання відповідями і додати фото зниклої особи.

Також звертають увагу на те, що відправляти інформацію потрібно виключно одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).

Нагадаємо, ДСНС запустила інформаційній чатбот у WhatsApp.