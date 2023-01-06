Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові суд повернув до СІЗО жінку, яку підозрюють у корегуванні ракетних ударів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
9
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові суд повернув до СІЗО жінку, яку підозрюють у корегуванні ракетних ударів

Фото: СБУ

Адвокат підсудної не згоден із рішенням суду.

У Харкові суд повернув до СІЗО 29-річну Дар'ю К., яку підозрюють у корегування ракетних ударів по місту, через які були зруйновані будинки і загинули люди. 

Про це повідомляє "Суспільне. Харків".

Підозрювану в корегуванні ракетних ударів по Харкову суд повернув під варту до 19 лютого 2023 року без можливості внесення застави. 

Адвокат жінки Олександр Дударєв з рішенням суду не згоден та заявив, що його підзахисна невинна. 

Прокурор Володимир Лимар сказав: "Суд прийняв рішення, яке задовольняє сторону обвинувачення".

Скандал у Харкові через звільнення з-під варти підозрюваної: що відомо 

Напередодні повідомили, що підозрювану в співпраці на РФ під заставу 496,2 тис. грн. відпустив на волю Дзержинський районний суд м. Харкова

За даними "Харківського антикорупційного центру", йдеться про 29-річну Дар’ю К., яку затримали у квітні 2022 року. Вона прибула до Харкова з окупованої від 2014 року частини України.

За даними СБУ, завданням жінки було встановлення позицій ЗСУ та Нацгвардії. Вона також встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста. Через дії колаборантки є загиблі та поранені.

Читайте також:

Що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі та яка справжня історія святині

Що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі та яка справжня історія святині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація