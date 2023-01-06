У Харкові суд повернув до СІЗО жінку, яку підозрюють у корегуванні ракетних ударів

У Харкові суд повернув до СІЗО 29-річну Дар'ю К., яку підозрюють у корегування ракетних ударів по місту, через які були зруйновані будинки і загинули люди.

Про це повідомляє "Суспільне. Харків".

Підозрювану в корегуванні ракетних ударів по Харкову суд повернув під варту до 19 лютого 2023 року без можливості внесення застави.

Адвокат жінки Олександр Дударєв з рішенням суду не згоден та заявив, що його підзахисна невинна.

Прокурор Володимир Лимар сказав: "Суд прийняв рішення, яке задовольняє сторону обвинувачення".

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Напередодні повідомили, що підозрювану в співпраці на РФ під заставу 496,2 тис. грн. відпустив на волю Дзержинський районний суд м. Харкова.

За даними "Харківського антикорупційного центру", йдеться про 29-річну Дар’ю К., яку затримали у квітні 2022 року. Вона прибула до Харкова з окупованої від 2014 року частини України.

За даними СБУ, завданням жінки було встановлення позицій ЗСУ та Нацгвардії. Вона також встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста. Через дії колаборантки є загиблі та поранені.

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