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У Харкові судитимуть військового: здавав Росії місця дислокації ЗСУ та передавав секретну інформацію

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Марія БойкоМарія Бойко
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У Харкові судитимуть військового: здавав Росії місця дислокації ЗСУ та передавав секретну інформацію

У Харкові військовий працював на Росію / Фото: Associated Press

Підозрюваний майже 4 місяці допомагав окупантам.

У Харкові судитимуть військового, який здавав Росії місця дислокації ЗСУ та передавав секретну інформацію, яку отримував під час нарад. 

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. 

За даними слідства, військовий від серпня 2022 року працював на Росію. Він передавав окупантам місця дислокації ЗСУ та військової техніки. Кпім того зрадник передавав Росії секретну інформацію, яку почув під час нарад - бойові накази , загальний замисел запланованих дій частини.

26 січня 2023 року його затримали та взяли під варту. Його підозрюють у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, шляхом надання представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Справу військового уже передали до суду. 

Нагадаємо, колишній військовий передавав Росії дані про ЗСУ, щоб отримати квартиру в Криму.

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Дата публікації
Перегляди
988
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