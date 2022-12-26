У Харкові та області лунають вибухи.

Місцева влада просить людей перебувати в укриттях.

"До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають удари", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 24 грудня російська армія завдала мінометних ударів по селу Подоли Куп'янського району, що на Харківщині. Окупанти влучили просто у приватне домоволодіння. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 72-річний чоловік. Жінка, якій 74 років, отримала вибухову травму та осколкове поранення. Пенсіонерку шпиталізували до лікарні.

Обстріли регіонів на 25 грудня: росіяни завдають удару по прикордонним районам Харківщини

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