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У Харкові та області пролунали вибухи: місцеві пишуть про 5 ворожих ракет

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У Харкові та області пролунали вибухи: місцеві пишуть про 5 ворожих ракет

Фото: ТСН.ua

Офіційно місцева влада цю інформацію поки не підтвердила.

У Харкові та області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це інформують "Суспільне" та місцеві телеграм-канали.

Повітряна тривога на Харківщині почалась о 04:36 і одразу ж у Мережі повідомили, що прозвучав вибух.

За інформацією "Харьков Life", на територію Харкова і області впало 5 ворожих ракет.

Офіційно місцева влада цю інформацію поки не підтвердила. 

Нагадаємо, що вночі, 17 серпня, під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти. Також окупанти ракетами атакували Одещину.

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