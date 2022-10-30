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У Харкові та області від 31 жовтня почнуться відключення електроенергії: де та коли

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У Харкові та області від 31 жовтня почнуться відключення електроенергії: де та коли

Фото: Unsplash

Відключення триватимуть по три години у кожній черзі.

Від понеділка, 31 жовтня, у Харкові та області почнуться відключення електроенергії відповідно до розробленого спільно із обленерго графіку, що має мінімізувати дискомфорт харків'ян.  

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна від 7:00 до 22:00.

АТ "Харківобленерго" також опублікувало графік погодинних відключень електроенергії.

"Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області. Індивідуально пропрацьовуємо питання із підприємствами, адже деякі виробництва не можуть зупиняти процеси", - додав Синєгубов. 

Нагадаємо, в Укренерго" попередили, що можуть знову почати вимикати світло.

Цими вихідними планові відключення скасували у Рівненській області. У регіоні вдалося стабілізувати енергетичну систему.

У ДТЕК заявили, що переглянуть графіки віялових відключень електроенергії для Києва. Громадян також попередили, що тривалість обмежень може зрости до шести годин.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що найближчим часом з'явиться "зрозуміліший" графік віялових відключень електроенергії в Україні.

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