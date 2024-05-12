У Харкові та передмісті лунає низка вибухів: що відбувається

Після обіду 12 травня у Харкові та передмісті чути серію вибухів. Росія атакує обласний центр.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів. Харків та передмістя: будьте обережні!", - написав він о 16:15.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник із позивним "Марсель" попереджає про загрозу ударів ворожими КАБ.

Місцева влада закликає харків'ян пройти до укриття та перебувати там до відбиття тривоги.

"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. НЕ ВИКЛАДАЙТЕ ФОТО І ВІДЕО ВЛУЧАНЬ. НЕ ДОПОМАГАЙТЕ ВОРОГУ ВБИВАТИ НАШИХ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ", - закликає поліція області.

Зауважимо, що повітряна тривога у Харківській області триває майже 2 години. Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

Нагадаємо, за даними оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Сили оборони перекидають додаткові резерви у Харківській області.

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